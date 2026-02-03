MAGAZİN

Hayrettin programına Ajdar'ı çağırdı! "50 milyon Euro istedi"

Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla tanınan Ajdar'ı Hayrettin programına konuk etmek istedi. Ancak Ajdar öyle isteklerde bulundu ki duyanlar şaştı kaldı. Ajdar'ın istediği ücret de gündeme geldi.

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile adından söz ettiriyor.

Bir dönem şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Popstar Ajdar uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Hayrettin Ajdar'ı programı Kaos Show'a davet etmek istedi. Ajdar ile iletişime geçen komedyen aldığı yanıtla şaştı kaldı.

"Ajdar'ı konuk almak istiyorum" diyen Hayrettin şunları söyledi:

Hayrettin programına Ajdar ı çağırdı! "50 milyon Euro istedi" 1

"50 milyon Euro istedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık' ifadelerini kullandı.

Hayrettin programına Ajdar ı çağırdı! "50 milyon Euro istedi" 2

Ajdar geçtiğimiz yıllarda da istediği uçuk ücretlerle gündeme gelmişti.

AJDAR KİMDİR?

Ajdar Anık ya da gerçek adıyla Mehmet Anık, 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. "Çikita Muz" adlı şarkısı, klibiyle gündeme geldi.

