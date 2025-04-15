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Adile filminin oyuncuları belli oldu! Adile Naşit, Müjde Ar ve Gazanfer Özcan’ı oynayacak isimler...

Çağan Irmak'ın yöneteceği, Adile Naşit’in hayat hikâyesini anlatan Adile filminin hazırlıkları sürerken kadro netleşmeye başladı. Adile Naşit’i Meltem Kaptan, Müjde Ar’ı Seda Bakan, Gazanfer Özcan’ı Tarık Ündüz oynayacak .

Adile filminin oyuncuları belli oldu! Adile Naşit, Müjde Ar ve Gazanfer Özcan’ı oynayacak isimler...
Kubra Akalın

Adile filminin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Gerçek adı Adela Özcan olan Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Adile Naşit’in hayat hikâyesini anlatan “Adile” filminin hazırlıkları sürerken heyecanlandıran detaylar da gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mayıs ayında sete çıkması planlanan BKM imzalı filmi unutulmaz filmlerin yaratıcısı Çağan Irmak yönetecek. Hikâye ve senaryosu Nermin Yıldırım’a ait filmde Adile Naşit’i 2022’de Berlin Film Festivali’nde “En İyi Başrol Performansı”nda Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan canlandıracak.

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EFSANE OYUNCULAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

1974 yılıyla açılan filmde Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga gibi ünlü isimler de canlandırılacak.

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Oyuncu seçimi konusunda çok titiz davranıldığı ve bazı oyuncuların değiştirildiği konuşulan filmden ilk bilgilere göre usta tiyatrocu Gazanfer Özcan’ı torunu Tarık Ündüz canlandıracak, Müjde Ar’ı da Seda Bakan oynayacak.

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Adile Naşit Müjde Ar
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