Afra Saraçoğlu, A.B.İ. dizisinden neden ayrıldı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekranlara döndüğü A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu da kadın başroldü. Dizi başlamadan önce ikili arasındaki yaş farkı eleştiri almıştı. Ancak dizi eleştirilere rağmen reytinglerde başarılı bir noktaya ulaştı.

Sezonu başarıyla sürdüren diziden sezon sonunda Saraçoğlu'nun ayrılacağı öğrenildi. Dizide Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine diziyle ilgili sorulan sorulara tepki göstermiş ve tavırları da eleştiri konusu olmuştu.

Kanye West konserine katılan Afra Saraçoğlu, bu kez A.B.İ.'den neden ayrıldı sorusuna cevap verdi.

Afra Saraçoğlu, "Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde." dedi.

Muhabirin 'Anlaşmanız zaten bir sezonluk muydu?' sorusuna ise, 'Evet, öyle konuştuk.' cevabını verdi.