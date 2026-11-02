MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ahmet Mekin'in öldüğü iddiaları yayıldı! Torunu açıkladı

Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle hafızalara kazınan 94 yaşındaki Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları sevenlerini endişelendirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta oyuncunun son durumuna ilişkin açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi.

Ahmet Mekin'in öldüğü iddiaları yayıldı! Torunu açıkladı

Uzun süredir yaşadığı Erdek'te yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düşüp kalça kemiğini kıran Ahmet Mekin bir süredir sağlık sorunları yaşıyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım ile hafızalara kazınan Ahmet Mekin hakkında zaman zaman 'ölüm' haberleri de yayılıyor. Oyuncu hakkında yine böyle iddialar yayılınca sosyal medyada Ahmet Mekin'in sağlık durumu merak edildi.

Ahmet Mekin in öldüğü iddiaları yayıldı! Torunu açıkladı 1

94 yaşındaki Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair torunu Mekin Sezer açıklama yaptı. Pek çok mesaj aldığını söyleyen Sezer Ahmet Mekin'in öldüğü iddiaları yalanladı ve "Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız" dedi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe iptal haberi gelmişti! Fenomen dizi için karar verildiPeş peşe iptal haberi gelmişti! Fenomen dizi için karar verildi
Tarkan'dan COP31 için sürpriz şarkı! Murat Kurum teşekkür etti, dünyanın gözü Antalya’da olacakTarkan'dan COP31 için sürpriz şarkı! Murat Kurum teşekkür etti, dünyanın gözü Antalya’da olacak

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.