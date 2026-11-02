Ahmet Mekin'in öldüğü iddiaları yayıldı! Torunu açıkladı

Uzun süredir yaşadığı Erdek'te yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düşüp kalça kemiğini kıran Ahmet Mekin bir süredir sağlık sorunları yaşıyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım ile hafızalara kazınan Ahmet Mekin hakkında zaman zaman 'ölüm' haberleri de yayılıyor. Oyuncu hakkında yine böyle iddialar yayılınca sosyal medyada Ahmet Mekin'in sağlık durumu merak edildi.

94 yaşındaki Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair torunu Mekin Sezer açıklama yaptı. Pek çok mesaj aldığını söyleyen Sezer Ahmet Mekin'in öldüğü iddiaları yalanladı ve "Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız" dedi.