Tarkan'dan COP31 için sürpriz şarkı! Murat Kurum teşekkür etti, dünyanın gözü Antalya’da olacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde hazırlıklar sürerken, megastar Tarkan'dan dikkat çeken bir destek geldi. İklim krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Uyan' şarkısını 'Wake Up' adıyla yeniden yorumlayan Tarkan'a Bakan Murat Kurum teşekkür etti. Öte yandan zirvede dünyaca ünlü sürpriz isimlerin de yer alması bekleniyor.

TARKAN’DAN ÖNEMLİ DESTEK

Sanatçı Tarkan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi (COP31) kapsamında, 2008 yılında yayımladığı "Uyan" şarkısını İngilizce sözler ve yeni müzikal düzenlemeyle yeniden yorumlayarak "Wake Up" adıyla dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sanatçı Tarkan, bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31 için “Uyan” isimli şarkısını İngilizce uyarlayarak seslendirdi https://t.co/klBrro0uMm — Mynet (@mynet) November 1, 2026

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e destek veren sanatçı, şarkısı ve video klibiyle iklim krizine karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı ve dünyaya ortak hareket etme çağrısı yapmayı amaçlıyor.

Doğanın korunmasına yönelik çalışmaları ve destek verdiği kampanyalarla tanınan Tarkan, "Uyan" şarkısını zirve için gönüllü olarak İngilizce sözlerle yeniden hazırladı.

Şarkının söz ve müziği Tarkan'a ait olurken, düzenleme ve mix-mastering çalışmasını "Boxsta" adıyla tanınan Pete Martin üstlendi. Yapımcılığını HİTT Müzik Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği şarkının video klibini Jessy Terrero yönetti. Görüntü yönetmenliğini ise Alp Korfalı yaptı.

Tarkan, şarkının ortaya çıkışına ilişkin açıklamasında, "Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Bu yok oluşa alışmak ve göz yummak ise benim için hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce 'Uyan' şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım." ifadelerini kullandı.

"Uyan" şarkısını COP31 için İngilizce sözler ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden düzenlediğini belirten sanatçı, şunları kaydetti:

"Amacım dünyaya doğanın sesi olmak ve hepimize bir kez daha harekete geçme çağrısı yapmak. Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, WAKE UP çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi. Dünyamıza sahip çıkmak, hepimizin en temel görevi ve sorumluluğu. Zamanımız daralıyor. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Uyanmaktan ve uyuyanları uyandırmaktan başka çaremiz yok ve ben hala inanıyorum ki inanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün."

"Wake Up" şarkısında doğanın insanlığa seslenişi üzerinden çevrenin korunması, ortak sorumluluk ve dayanışma temaları işleniyor. Eserde, iklim krizine karşı birlikte hareket etme ve değişimin mümkün olduğuna inanma çağrısı öne çıkıyor.

MURAT KURUM'DAN TARKAN'A COP31 TEŞEKKÜRÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü sanatçı Tarkan'a iklim kriziyle mücadele konusunda oluşturduğu farkındalık nedeniyle teşekkür etti. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan'a seslenerek, "Sevgili Tarkan, yıllar önce 'Uyan' diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu. Bugün aynı şarkıyı 'Wake Up' adıyla tüm dünyaya ulaştırarak, ev sahipliğini yapacağımız Antalya'daki COP31 öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturdun. Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.