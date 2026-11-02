Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir saat kaçta?

29 Ekim haftası dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle fenomen diziler peş peşe iptal edildi. Başkalarının Hayatı, Güller ve Günahlar, Halef, Kızılcık Şerbeti gibi fenomen dizilerin ekrana gelmemesi sonrası 2 Kasım akşamı dizilerin durumu merak edildi.

En çok merak edilen diziler arasında Uzak Şehir yer aldı. Uzak Şehir bu akşam var mı? sorusu araştırılmaya başlandı.

UZAK ŞEHİR VAR MI YOK MU?

Uzak Şehir 71. bölüm 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayın akışında yer alan Uzak Şehir yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor.

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir son bölümde Alya, güzel haberi veremeden Cihan’ın “Evleniyorum!” sözleriyle büyük yıkım yaşamıştı. Bölümün finalinde Alya, Ecmel’in peşinden silahla giderek yolunu kesmişti. Arabasından inen Ecmel’e silah doğrultan Alya’yı Cihan durdurmaya çalışmıştı. Öfkesine hâkim olamayan Alya, aniden karnına giren ağrıyla yere yığılmıştı.