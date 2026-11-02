MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir saat kaçta?

Geçtiğimiz hafta dizilerin peş peşe iptal olması seyirciyi üzdü. 2 Kasım yayın akışları merak edilirken Uzak Şehir bu akşam var mı, saat kaçta araştırılmaya başlandı.

Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir saat kaçta?

29 Ekim haftası dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle fenomen diziler peş peşe iptal edildi. Başkalarının Hayatı, Güller ve Günahlar, Halef, Kızılcık Şerbeti gibi fenomen dizilerin ekrana gelmemesi sonrası 2 Kasım akşamı dizilerin durumu merak edildi.

En çok merak edilen diziler arasında Uzak Şehir yer aldı. Uzak Şehir bu akşam var mı? sorusu araştırılmaya başlandı.

UZAK ŞEHİR VAR MI YOK MU?

Uzak Şehir 71. bölüm 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayın akışında yer alan Uzak Şehir yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor.

Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir saat kaçta? 1

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir son bölümde Alya, güzel haberi veremeden Cihan’ın “Evleniyorum!” sözleriyle büyük yıkım yaşamıştı. Bölümün finalinde Alya, Ecmel’in peşinden silahla giderek yolunu kesmişti. Arabasından inen Ecmel’e silah doğrultan Alya’yı Cihan durdurmaya çalışmıştı. Öfkesine hâkim olamayan Alya, aniden karnına giren ağrıyla yere yığılmıştı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öldüğü haberi yayıldı! Torunu açıklama yaptıÖldüğü haberi yayıldı! Torunu açıklama yaptı
Tarkan'dan COP31 için sürpriz şarkı! Murat Kurum teşekkür etti, dünyanın gözü Antalya’da olacakTarkan'dan COP31 için sürpriz şarkı! Murat Kurum teşekkür etti, dünyanın gözü Antalya’da olacak

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.