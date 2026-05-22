Taşacak Bu Deniz Adil öldü mü? Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

TRT'nin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümü tansiyonu iyice yükseltti. Eleni’yi kurtarmak için harekete geçen Adil’in vurulması, dizinin takipçileri arasında ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan 29. bölüm 2. fragmanında Adil Koçari’nin vurulduğu sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şerif’in elindeki Eleni’yi kurtarmaya çalışan Adil’in tekneye ulaşmak için denize atlaması ve ardından Gökhan tarafından vurulması, bölümün en çarpıcı anları arasında yer aldı.

Fragmanda geçen “Adil öldü” sözleri ise izleyicilerde büyük merak oluşturdu. Ancak fragmanda Adil’in gerçekten hayatını kaybedip kaybetmediğine dair net bir bilgi verilmedi. Peki, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu?

TAŞACAK BU DENİZ ADİL ÖLDÜ MÜ?

Adil karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe’nin diziden ayrılacağı yönündeki iddialar fragmanın ardından yeniden gündeme geldi. Ancak oyuncunun projeden ayrıldığına ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Adil karakterinin akıbeti bu akşam ki yeni bölümde belli olacak.