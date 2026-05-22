Adli kontrolle serbest kaldı! Blok3 hemen açıklama yaptı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen "Blok3" lakaplı ünlü rapçi Hakan Aydın, jandarmaya giderek ifade verdi. Soruşturmayla ilgili ifadesi alınan ve adli tıp kurumunda test için numune veren Aydın, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Hakan Aydın, devlet yetkililerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizden Allah razı olsun, çok güzel ağırladılar. Testlerimizi verdik, duruşmaya çıktık. Daha da bir şey söylemeye gerek yok. Devletimiz bizi çağırıyorsa tabii ki geleceğiz.”