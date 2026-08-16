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Ajda Pekkan 25 bin dolarlık iksir iddiasına sitem etti! "Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum"

Süperstar Ajda Pekkan, Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddiasını konserinde de yalanladı. Pekkan bu haberlere sitem ederek bakın ne dedi...

Ajda Pekkan 25 bin dolarlık iksir iddiasına sitem etti! "Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum"

Ajda Pekkan'ın Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği ileri sürüldü. 80 yaşındaki Pekkan'ın sırrının bu iksir olduğu söylenirken Süperstar iddiaları yalanladı.

Ajda Pekkan sırrını verip "Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim. Çok basit ve ucuz. Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim" dedi.

Ajda Pekkan 25 bin dolarlık iksir iddiasına sitem etti! "Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum" 1

Konserinde de bu konuda konuşan Ajda Pekkan haberlere sitem ederek şu açıklamayı yaptı:

Ajda Pekkan 25 bin dolarlık iksir iddiasına sitem etti! "Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum" 2

"İftira atıyorlar; iksirmiş miksirmiş saçma sapan şeyler. Anlamakta güçlük çekiyorum. Haberi yapanları aklı başında insanlar olarak gördüğüm için üzülüyorum. İnsan gençliğinde neyse, DNA’sı neyse odur. Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum."

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Ajda Pekkan
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