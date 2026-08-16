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Güldür Güldür'ün yıldızı Ecem Erkek 20 kilo verdi! Eski ve yeni halini paylaştı

Güldür Güldür programıyla adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, 20 kilo verdiğini sosyal medyadan duyurdu. Erkek hem eski halini hem de son halini paylaştı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Ecem Erkek 20 kilo verdi! Eski ve yeni halini paylaştı

Güldür Güldür ile hafızalara kazınan Ecem Erkek verdiği kilolarla gündeme geldi. Naime karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Sosyal medyasında eski ve yeni halini paylaşan başarılı oyuncu 20 kilo verdiğini söyledi.

Güldür Güldür ün yıldızı Ecem Erkek 20 kilo verdi! Eski ve yeni halini paylaştı 1

Ecem Erkek, daha önce gazetecilere verdiği röportajda, "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Güldür Güldür ün yıldızı Ecem Erkek 20 kilo verdi! Eski ve yeni halini paylaştı 2

Ecem Erkek'in bir süredir yağlanma problemi yaşanan 3 bölgeye aynı anda uygulanabilen ''Lipowaves Premier'' yöntemini uyguladığı konuşuluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ecem Erkek
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