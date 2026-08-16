Güldür Güldür'ün yıldızı Ecem Erkek 20 kilo verdi! Eski ve yeni halini paylaştı

Güldür Güldür ile hafızalara kazınan Ecem Erkek verdiği kilolarla gündeme geldi. Naime karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Sosyal medyasında eski ve yeni halini paylaşan başarılı oyuncu 20 kilo verdiğini söyledi.
Ecem Erkek, daha önce gazetecilere verdiği röportajda, "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ecem Erkek'in bir süredir yağlanma problemi yaşanan 3 bölgeye aynı anda uygulanabilen ''Lipowaves Premier'' yöntemini uyguladığı konuşuluyordu.
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