Cara Delevingne "Çıplak olmak çok eğlenceli" demişti! Şimdi de...

Cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen Cara Delevingne, yeni paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

34 yaşındaki model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kısa süre önce gerçekleştirdiği dikkat çekici bir fotoğraf çekiminin kamera arkasından görüntüler yayınladı. Paylaşımların yeni müziğinin tanıtımı için hazırlanan çekimlerden olduğu düşünülüyor.

Ünlü model, bir dizi videoda göğüslerini yalnızca köpüklerle kapatırken, başka bir karede ise iddialı korsesiyle poz verdi.

Son aylarda daha cesur bir tarz benimseyen Delevingne, kısa süre önce Playboy dergisinin kapağında da yer aldı. Oyuncu, Playboy'a verdiği pozların ardından "Çıplak olmak çok eğlenceli" ifadelerini kullanmıştı.

Delevingne, çekimle ilgili olarak cinselliğini ve bedenini sahiplenmenin kendisine özgürlük hissi verdiğini söylemişti.