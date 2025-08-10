MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ajda Pekkan'ın imaj değişikliği şaşırttı! Mahsun Kırmızıgül ile halay çekti

Süperstar Ajda Pekkan, Çeşme'deki konseri sonrası Mahsun Kırmızıgül'ün sahnesine konuk oldu. İmaj değişikliği dikkat çeken Ajda Pekkan'ın o halleri gündem oldu.

Ajda Pekkan'ın imaj değişikliği şaşırttı! Mahsun Kırmızıgül ile halay çekti
Kubra Akalın

Şimdilerde yaz konserleriyle adından söz ettiren Süperstar lakaplı Ajda Pekkan ne yapsa olay oluyor. Ajda Pekkan son olarak imaj değişikliğine giderek hayranlarını şaşırttı.

Saçlarıyla ve yüzünün haliyle gündeme gelen Ajda Pekkan konserini bitirip Mahsun Kırmızıgül'ün sahne aldığı mekana gitti.

Ajda Pekkan ın imaj değişikliği şaşırttı! Mahsun Kırmızıgül ile halay çekti 1

Mahsun Kırmızıgül'ün sahnesine konuk olan Pekkan, ünlü sanatçıyla birlikte halay çekti. İkilinin bu anları sosyal medyada paylaşıldı.

Ajda Pekkan ın imaj değişikliği şaşırttı! Mahsun Kırmızıgül ile halay çekti 2

Elinde mendil ile halay çeken Ajda Pekkan, "Delalım" türküsünde zılgıtlarıyla Kırmızıgül'e eşlik etti. Usta sanatçı, enerjisiyle hayran bırakırken görünümü de çok konuşuldu.

Kimi Ajda Pekkan'ın bu halini beğenmezken kimi ise yaşına rağmen enerjisine hayran kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Berk Oktay iddiası sonrası Gülsim Ali’nin pozlarına çok sert tepkiler! Berk Oktay iddiası sonrası Gülsim Ali’nin pozlarına çok sert tepkiler!
Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyorBodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Berk Oktay iddiası sonrası Gülsim Ali’nin pozlarına çok sert tepkiler!

Berk Oktay iddiası sonrası Gülsim Ali’nin pozlarına çok sert tepkiler!

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.