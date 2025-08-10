Ajda Pekkan'ın imaj değişikliği şaşırttı! Mahsun Kırmızıgül ile halay çekti

Şimdilerde yaz konserleriyle adından söz ettiren Süperstar lakaplı Ajda Pekkan ne yapsa olay oluyor. Ajda Pekkan son olarak imaj değişikliğine giderek hayranlarını şaşırttı.

Saçlarıyla ve yüzünün haliyle gündeme gelen Ajda Pekkan konserini bitirip Mahsun Kırmızıgül'ün sahne aldığı mekana gitti.

Mahsun Kırmızıgül'ün sahnesine konuk olan Pekkan, ünlü sanatçıyla birlikte halay çekti. İkilinin bu anları sosyal medyada paylaşıldı.

Elinde mendil ile halay çeken Ajda Pekkan, "Delalım" türküsünde zılgıtlarıyla Kırmızıgül'e eşlik etti. Usta sanatçı, enerjisiyle hayran bırakırken görünümü de çok konuşuldu.

Kimi Ajda Pekkan'ın bu halini beğenmezken kimi ise yaşına rağmen enerjisine hayran kaldı.