Arka Sokaklar'ın Zilha'sı dönecek mi? Şirin Yıldırım önce kadroya alındı sonra...

Yıllardır devam eden Arka Sokaklar'ın kadrosunda yaşanan değişiklik dikkat çekiyordu. Diziye eski oyuncuların bazıları geri döndü. Arka Sokaklar'a Cevher'in dönmesinin ardından Zilha dönecek mi sorusunun cevabı da merak edildi.

Zilha karakterine hayat veren Şirin Yıldırım'a dizinin fanlarından da mesaj yağdı. Oyuncu gelen mesajlardan sonra Arka Sokaklar iddiasıyla gündeme geldi.

"ARKA SOKAKLAR ZİLHA DÖNÜYOR"

Şirin Yıldırım'ın iddiasına göre, kendisine diziye dönmesi için teklif gitmiş ve kabul etmiş. Yıldırım açıklamasında "2 haftadır haber bekliyorum merak edip aradım, Zilha karakteriyle alakalı başka biriyle anlaştıklarını söylediler. Bu durumu böyle öğrenmem biraz bana ayıp oldu. Ben Arka Sokaklar'a dönüyorum diye 2 projeyi iptal ettim" dedi.

Kendisine haber verilmeden kadrodan çıkarıldığını söyleyen Şirin Yıldırım "Arka Sokaklar'a Zilha dönüyor ama ben değilim" dedi.