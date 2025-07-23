Ajda Pekkan'ın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Botoks ve dolgunun etkisiyle...

Süperstar lakaplı Ajda Pekkan sahneden sahneye koşuyor ve sahne tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

"Aldığım pozitif enerji yüzüme yansıyor. Başka bir şey yok. İhtiyacım olursa yine estetik yaptırırım. Bunu saklayacak bir durum da yok. Sadece 3-4 ayda bir göz altlarına, dudak etrafına botoks yaptırıyorum" diyen Ajda Pekkan son olarak Çeşme'de sahneye çıktı.

79 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan fiziği ve enerjisiyle beğeni toplarken son hali gündem oldu.

@alacatimuhtari isimli hesabın yaptığı paylaşımdaki görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu. Onedio'nun haberine göre; botoks ve dolgunun etkisiyle Pekkan'ın mimiklerinin donuklaştığı yorumları yapıldı.

Kimi bu durumu estetik müdahalelere bağlarken ve eleştirilerini esirgemezken, kimileri de ünlü sanatçının yaşına rağmen hâlâ bu kadar güçlü sahne performansı sergileyebilmesine övgü yağdırdı.