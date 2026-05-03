Akın Akınözü aradığı aşkı onda buldu! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Akın Akınözü son olarak Veliaht dizisiyle ekranlarda fırtına gibi esti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya tercih eden ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Akın Akınözü dün akşam Kenan Doğulu’nun senfoni orkestrasıyla beraber verdiği konseri izledi.

Doğulu’nun sevilen hitlerini bu kez Symphonity kapsamında 88 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde verdiği konserde Akınözü’ne bir de özel isim eşlik ediyordu.

AŞKINI İLAN ETTİ

Moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile bir süredir beraberlik yaşayan başarılı oyuncu, beraberliğini ilk kez ilan etti ve “Özel hayatınızda yeni bir değişiklik var mı?” diye soran muhabirlere “Demek ki bir değişiklik varmış” diyerek Uzunoğlu’nu işaret etti.