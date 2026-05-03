Hatice aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Çıt Çıt, Fidayda, Dönmemem Gerek ve Doyamıyorum gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran ünlü şarkıcı Hatice, Asiye Acar'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Pazar Gezmesi' programına konuk oldu.

Hatice, geçmişte diş sıkma problemi nedeniyle yaptırdığı “masseter botoks” sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını da anlattı. Kollarında ve bacaklarında uyuşma hissettiğini söyleyerek yaşadığı süreci paylaştı.

Programda estetik ve filtre kullanımıyla ilgili yorumlarda da bulunan Hatice, bazı ünlü isimlere dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Bu sözler de programın öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Programın en çok konuşulan bölümü ise Hatice’nin gelir açıklaması oldu. “Hiç sahneye çıkmasam bile aylık 200 bin TL kazanıyorum” diyen sanatçı, bu sözleriyle magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.