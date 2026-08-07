Faruk Peker köy evinde huzuru bulamadı! Komşusuyla başı dertte

Müjde Ar ile birlikte rol aldığı 1982 yapımı 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker bir süredir İstanbul dışında yaşıyor.

Bir süredir Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dağ köyünde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Faruk Peker köydeki 3 kişi tarafından rahatsız edildiğini iddia etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yan komşusu olan 75 yaşındaki bir kadın ve onunla beraberinde toplam üç kişi tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini söyleyen Peker, "Bu yaşadığım resmen terör. Sürekli tacize uğruyorum ve huzurum kalmadı" dedi.

UYARINCA TEHDİT EDİLDİ

Oyuncu komşularının yatak odasına yakın bir yere masa atıp bütün akşam gürültü yaptıklarını iddia etti. Yaşanan gürültü nedeniyle komşularını sessiz olmaları konusunda uyardığını anlatan Faruk Peker, karşılığında kendisine tepki gösterildiğini öne sürdü.

Peker, “Sessiz olmaları konusunda uyardım. ‘Biz gürültü etmiyoruz ki’ dediler. ‘Canını sıkarız’ dedi, gittim yanına ‘Canımı sıkacaksan hemen sık’ dedim. ‘Biz ev sahibiyiz, sen kiracısın’ dediler” şeklinde konuştu.