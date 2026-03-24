Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısı YouTube'da erişime engellendi

Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' şarkısı YouTube'da erişime engellendi.

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' şarkısı da telif hakkı gerekçesiyle YouTube'da erişime engellendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıKubilay Kaan Kundakçı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Annesi çarpıcı iddiayı paylaştı! İsyan etti: "Böyle bir saçmalık mı olur?"Annesi çarpıcı iddiayı paylaştı! İsyan etti: "Böyle bir saçmalık mı olur?"

En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

