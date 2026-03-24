Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısı YouTube'da erişime engellendi

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' şarkısı da telif hakkı gerekçesiyle YouTube'da erişime engellendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.