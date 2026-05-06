Aleyna Kalaycıoğlu şikayetçi oldu: Vahap Canbay için istenen ceza...

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisi Vahap Canbay'dan şikayetçi oldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Aleyna Tutuş'un (Kalaycıoğlu) avukatının dosyaya sunduğu dilekçeye yer verildi.
Dilekçede, rapçi Vahap Canbay'ın, Aleyna Tutuş'un eski erkek arkadaşı olduğu belirtilerek, şüpheli Canbay'ın ilişki süresince müştekiye psikolojik baskı ve şiddet uygulaması nedeniyle ilişkinin bittiği anlatıldı.
İddianamede, şüpheli Canbay'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından müştekiye yönelik "Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım" şeklinde söylemlerde bulunduğu, müştekinin kendisini tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtilerek, üzerine atılı suçları işlediği vurgulandı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Vahap Canbay'ın "basit tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, "ısrarlı takip" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
