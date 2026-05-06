Aleyna Kalaycıoğlu şikayetçi oldu: Vahap Canbay için istenen ceza...

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisi Vahap Canbay'dan şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Aleyna Tutuş'un (Kalaycıoğlu) avukatının dosyaya sunduğu dilekçeye yer verildi.

"PSİKOLOJİK BASKI VE ŞİDDET" DİLEKÇEDE

Dilekçede, rapçi Vahap Canbay'ın, Aleyna Tutuş'un eski erkek arkadaşı olduğu belirtilerek, şüpheli Canbay'ın ilişki süresince müştekiye psikolojik baskı ve şiddet uygulaması nedeniyle ilişkinin bittiği anlatıldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede, şüpheli Canbay'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından müştekiye yönelik "Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım" şeklinde söylemlerde bulunduğu, müştekinin kendisini tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtilerek, üzerine atılı suçları işlediği vurgulandı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Vahap Canbay'ın "basit tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, "ısrarlı takip" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA