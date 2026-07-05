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Aleyna Tilki tatile çıktı; sere serpe uzanıp poz verdi

Şarkıcı Aleyna Tilki tatilden karelerini paylaştı. Londra ve Ibiza'ya giden Aleyna Tilki deniz keyfine dair yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki tatile çıktı; sere serpe uzanıp poz verdi

Yaptığı her hareketle adından söz ettiren Aleyna Tilki konserlerine yeniden başlamıştı."Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kendimi kariyere bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum" diyerek dikkat çeken şarkıcı tatile çıktı.

Aleyna Tilki tatile çıktı; sere serpe uzanıp poz verdi 1

"Londra, Ibiza, arkadaşlar, tatil ve aynı anda yeni İngilizce albüme başlama heyecanı" diyerek pozlarını paylaşan Tilki deniz keyfi de yaptı.

Aleyna Tilki tatile çıktı; sere serpe uzanıp poz verdi 2

Bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı. Ayrıca şarkıcının pozlarla birlikte verdiği İngilizce albüm müjdesi de sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medyada "Şahane haber", "Bu haber çok iyi" yorumları yağdı.

Aleyna Tilki tatile çıktı; sere serpe uzanıp poz verdi 3

"ŞARKILARIMDAN ÇOK NE GİYDİĞİM KONUŞULUYORDU"

Tilki, geçmişte daha çok tarzı ve çıkışlarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu söylemişti. Şarkıcı, "Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim" ifadelerini kullanmıştı.

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Aleyna Tilki
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