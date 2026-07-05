Aleyna Tilki tatile çıktı; sere serpe uzanıp poz verdi

Yaptığı her hareketle adından söz ettiren Aleyna Tilki konserlerine yeniden başlamıştı."Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kendimi kariyere bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum" diyerek dikkat çeken şarkıcı tatile çıktı.

"Londra, Ibiza, arkadaşlar, tatil ve aynı anda yeni İngilizce albüme başlama heyecanı" diyerek pozlarını paylaşan Tilki deniz keyfi de yaptı.

Bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı. Ayrıca şarkıcının pozlarla birlikte verdiği İngilizce albüm müjdesi de sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medyada "Şahane haber", "Bu haber çok iyi" yorumları yağdı.

"ŞARKILARIMDAN ÇOK NE GİYDİĞİM KONUŞULUYORDU"

Tilki, geçmişte daha çok tarzı ve çıkışlarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu söylemişti. Şarkıcı, "Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim" ifadelerini kullanmıştı.