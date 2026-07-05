Demet Evgar'dan Deniz Göktaş paylaşımı: Çok üzüldüm

Komedyen Deniz Göktaş 'Ölü Deniz' adlı gösterisi sonrası çıktığı yurt dışı tatilinden hakkında soruşturma açılması sebebiyle döndü. Yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alınan Göktaş tutuklandı.

'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi nedeniyle 'dini değerleri aşağılama' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla tutuklanan komedyen sosyal medya X'te bir süredir gündemde.

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Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına oyuncu Demet Evgar sessiz kalmadı.

Oyuncu Demet Evgar paylaşımında "Deniz’in tutuklanmasına çok üzüldüm. Sanatın, mizahın ve sözün korkmadan var olabildiği günlere olan inancımı korumak istiyorum. Hukukun ölçülü, adil ve özgürlükten yana işlemesini diliyorum" dedi.