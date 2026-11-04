Ali Ağaoğlu Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde! "Benim inancıma göre..."

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Zorlu, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde pek çok ünlü isim de yer aldı. Dikkat çeken isimlerden biri de iş insanı Ali Ağaoğlu oldu.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Ağaoğlu cenazede yaptığı açıklamada "Türkiye önemli bir girişimcisini kaybetti. Allah rahmet eylesin, Allah cennet eylesin. Zaten benim inancıma göre gideceği yer cennettir" dedi.

Ali Ağaoğlu'nun bu sözleri X'te hızlıca yayıldı. İş insanının açıklamasına "Cenneti de mi ele geçirdiniz", "Yersiz bir ifade olmuş", "Yani temennisini doğru ifade edememiş gibi" yorumları yapıldı.

ABDULLAH GÜL: TÜRKİYE BÜYÜK BİR SANAYİCİSİNİ KAYBETTİ

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılarak Zorlu ailesine taziyelerini iletti. Zorlu'nun Türkiye'nin önemli sanayicilerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını yakından takip ettiğini belirtti.Gül, "Evet, Nazif Bey Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden birisiydi. Çok üzüldük doğrusu. Son dönemlerinde rahatsızlık vardı, takip ettim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Türkiye büyük bir sanayicisini, müteşebbisini kaybetmiş oldu" ifadelerini kullandı.