Reytingleri yükseldikçe yükseldi! Altı Üstü İstanbul'a bomba bir isim daha

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve reytinglerdeki başarısıyla öne çıkan Altı Üstü İstanbul, bir süre önce Uzak Şehir’i geride bırakarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi şimdi de kadroya yeni bir ismin dahil olmasıyla gündem oldu.

ROLÜ BELLİ OLDU

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Didem Balçın fenomen diziyle anlaşmaya vardı. Balçın dizide “Gülten” rolüne hayat verecek ve mahalleye gelen sürpriz isim olacak.

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Fazla kilolarından kurtulup 58 kiloya kadar düşen Didem Balçın zayıflama sırrını da şöyle vermişti;

"1 metre 72 santimetre boyundayım, 58 kiloyum şu anda. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız öyle bir şey yok"