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Reytingleri yükseldikçe yükseldi! Altı Üstü İstanbul'a bomba bir isim daha

Son dönemde reytinglerde başarılı bir tablo seyreden Altı Üstü İstanbul pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna iddialı bir isim dahil oldu.

Reytingleri yükseldikçe yükseldi! Altı Üstü İstanbul'a bomba bir isim daha
Öznur Yaslı İkier

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve reytinglerdeki başarısıyla öne çıkan Altı Üstü İstanbul, bir süre önce Uzak Şehir’i geride bırakarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi şimdi de kadroya yeni bir ismin dahil olmasıyla gündem oldu.

ROLÜ BELLİ OLDU

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Didem Balçın fenomen diziyle anlaşmaya vardı. Balçın dizide “Gülten” rolüne hayat verecek ve mahalleye gelen sürpriz isim olacak.

Reytingleri yükseldikçe yükseldi! Altı Üstü İstanbul a bomba bir isim daha 1

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Fazla kilolarından kurtulup 58 kiloya kadar düşen Didem Balçın zayıflama sırrını da şöyle vermişti;

"1 metre 72 santimetre boyundayım, 58 kiloyum şu anda. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız öyle bir şey yok"

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atv Didem Balçın Altı Üstü İstanbul
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