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Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl'ün lokantasındaki fiyatlar gündem oldu

Bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi' Sibel Turnagöl, uzun süredir uzak kaldığı ekranların ardından bu kez Maslak Oto Sanayi'de işlettiği esnaf lokantasıyla gündeme geldi. Turnagöl'ün restoranındaki yemekler ve fiyatlar sosyal medyada gündem oldu.

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl'ün lokantasındaki fiyatlar gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmleri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım atmıştı.

Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, uzun soluklu TV programlarında da sunucu olarak karşımıza çıkmıştı.

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl ün lokantasındaki fiyatlar gündem oldu 1

2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl ün lokantasındaki fiyatlar gündem oldu 2

OTO SANAYİDE LOKANTA AÇTI

Turnagöl, yıllar önce kamera karşısında sürdürdüğü kariyerinin ardından farklı bir işe yöneldi ve ünlü isim, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir lokanta açarak işletmeciliğe başladı.

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl ün lokantasındaki fiyatlar gündem oldu 3

Sosyal medya içerik üretici "mertgenco", Turnagöl'ün Maslak'taki lokantasını ziyaret ederek hem yemeklerin tadına baktı hem de fiyatları paylaştı.

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl ün lokantasındaki fiyatlar gündem oldu 4

FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Geleneksel ev yemeklerinin sunulduğu restoranda İzmir köfte, orman kebabı, pilav ve et sote gibi seçenekler bulunuyor. Lokantanın menüsünde yer alan fiyatlar ise dikkat çekti.

Paylaşılan fiyat listesine göre yarım porsiyon orman kebabı 300 TL'den satılırken diğer yemeklerin fiyatları şöyle:

Yarım porsiyon orman kebabı: 300 TL
İzmir köfte: 350 TL
Et sote: 370 TL'den başlayan fiyatlarla

İŞLER İYİ GİDİYOR

Son olarak katıldığı bir davette görüntülenen Turnagöl, restoranındaki işlerin iyi gittiğini ve yeni projeler için hazırlık yaptığını söylemişti.

Oyuncu, evde yemek yaparken eşi ya da çocukları beğenmese bile sorun olmadığını, restoranda ise misafirlerin her şeyden memnun kalması gerektiği için daha özenli davrandıklarını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Turnagöl
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