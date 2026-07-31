MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’li Hamal dizisi oyuncuları gündemde

Fahriye Evcen ekrana Hamal dizisiyle dönmeye karar verdi. Oktay Kaynarca ile başrolde oynayacak Evcen'in yer alacağı Hamal dizisinin diğer oyuncuları da merak ediliyor.

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’li Hamal dizisi oyuncuları gündemde

Atv’nin yeni yayın dönemindeki iddialı dizilerin başında gelen “Hamal”, eylül ayında sete çıkacak. Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği KYN Yapım imzalı "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Hamal dizisi oyuncuları ise merak ediliyor.

Kaynarca’nın "Hamal Kemal", Fahriye Evcen’in ise "Hayat" karakterini canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosuna peş peşe flaş isimler dahil oldu.

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’li Hamal dizisi oyuncuları gündemde 1

HAMAL KONUSU VE OYUNCULARI

Yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturacağı dizide Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’li Hamal dizisi oyuncuları gündemde 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban’ın kaleme aldığı “Hamal”da intikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici bir hikâye seyirciye sunulacak. Dizinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"
Beyaz şeffaf elbisesiyle kayalara sere serpe uzandı! Beyaz şeffaf elbisesiyle kayalara sere serpe uzandı!

Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Beşiktaş Midtjylland'ı geçti! Italiano tarihe geçti

Beşiktaş Midtjylland'ı geçti! Italiano tarihe geçti

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.