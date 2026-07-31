Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’li Hamal dizisi oyuncuları gündemde

Atv’nin yeni yayın dönemindeki iddialı dizilerin başında gelen “Hamal”, eylül ayında sete çıkacak. Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği KYN Yapım imzalı "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Hamal dizisi oyuncuları ise merak ediliyor.

Kaynarca’nın "Hamal Kemal", Fahriye Evcen’in ise "Hayat" karakterini canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosuna peş peşe flaş isimler dahil oldu.

HAMAL KONUSU VE OYUNCULARI

Yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturacağı dizide Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban’ın kaleme aldığı “Hamal”da intikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici bir hikâye seyirciye sunulacak. Dizinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.