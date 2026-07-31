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“Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması: Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade verdi

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Eda Ece ve Kerem Bürsin adliyeye geldi. Eda Ece ifade sonrası "Haluk Levent'i tanımıyorum" dedi. İşte ilk görüntüler ve detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında ünlü isimler de ifadeye çağrılıyordu.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi.

“Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması: Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade verdi 1

İki oyuncu da Haluk Levent hakkındaki sorulara yanıt vermemeyi tercih etti. Eda Ece ifade sonrası "İfademi verdim orada her şeyi söyledim" dedi. Ece "İnanın Haluk Levent'i tanımıyorum Ahbap’a hiç bağış yapmadım" dedi.

“Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması: Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade verdi 2

Soruşturma kapsamında son olarak gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadesine başvurulmuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Kerem Bürsin
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