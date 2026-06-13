Ali Öner ile Zeynep Atılgan'ın aşk tatili! İlişkileri tepki çekmişti

Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları Ali Öner ile Zeynep Atılgan’ın Bodrum tatili sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Ali Öner ile Zeynep Atılgan gün boyu denizin tadını çıkardı.

Deniz bisikletinden indikten sonra kumsala geçen Ali Öner ile Zeynep Atılgan, romantik anlar da yaşadı. Baş başa vakit geçiren çiftin samimi görüntüleri GazeteMagazin kamerasına yansıdı.

Zeynep Atılgan son dönemde bu ilişki yüzünden sosyal medyada tepki görüyor. Ancak tepkileri umursamayan Atılgan sevgilisiyle stres atıyor.

İHANET İDDİALARI VARDI

Ali Öner, 2025 yılının ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış ancak çift bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Öner'in adı, rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk iddialarına karışmıştı.

Eski nişanlı Livanur Aydın, adının hâlâ bu konularla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek bu durumun geçmişte kaldığını ifade etmişti.

Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan ile birlikteliğini ilan etmiş ve ilişkinin, nişanlısından ayrıldıktan sonra başladığını vurgulamıştı. Çift, bu açıklamadan kısa süre sonra tatil yaparken görüntülenmişti.