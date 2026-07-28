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Kerem Bürsin yeni rolü için imaj değiştirdi! Görenler tanıyamıyor

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, Pınar Deniz ve Altan Erkekli'nin başrollerini paylaştığı Yorgun Güneş filminin çekimleri tamamlandı. Yeni filmi için imaj değiştiren Kerem Bürsin'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Kerem Bürsin yeni rolü için imaj değiştirdi! Görenler tanıyamıyor
Öznur Yaslı İkier

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın merakla beklenen yeni filmi "Yorgun Güneş" için set maratonu sona erdi. Haziran ayı başında İstanbul'da başlayan ve Asos'ta devam eden çekimler tamamlanırken, filmin başrol oyuncusu Pınar Deniz de setten yaptığı paylaşımla haberi duyurdu.

Kerem Bürsin yeni rolü için imaj değiştirdi! Görenler tanıyamıyor 1

Etkileyici bir baba-kız yüzleşme hikayesini beyazperdeye taşıyan filmde Pınar Deniz, "Defne", Altan Erkekli ise "Sabri" karakterine hayat veriyor. Osman Sonant'ın Defne'nin eşini canlandırdığı yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Kerem Bürsin, Mahir İpek, Serkan Ercan ve Şebnem Hassanisoughi de yer alıyor.

Kerem Bürsin yeni filmindeki rolü için imaj değişikliğine gitti. Filmin çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte setten görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Kerem Bürsin yeni rolü için imaj değiştirdi! Görenler tanıyamıyor 2

YORUM YAĞDI
Kerem Bürsin'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Bürsin için sosyal medyada; 'İlk bakışta bulana helal olsun', 'tanıyamadım', 'Bu görünümü çok sevdim', 'Perukla mı oynamış' gibi yorumlar yapıldı.

YORGUN GÜNEŞ KONUŞU NE?
Film, Ankara'da tek başına yaşayan Sabri'nin, sahil kasabasında yaşayan kızı Defne'nin yazlık evine davet edilmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Baba ile kız arasında yaşanan yüzleşme, filmin merkezindeki hikayeyi oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
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