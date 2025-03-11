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Ali Sürmeli "Emekli oldum" deyip oyunculuk yapmadığını açıkladı! Assos'ta 13 dönüm arsada mütevazı hayat...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli gözlerden uzakta yaşıyor. Bir süredir ekranda yer almayan Sürmeli Assos'tan gelip katıldığı bir etkinlikte emekli olduğunu açıkladı. Ali Sürmeli'nin yaşadığı hayat ve 13 dönüm arsası da yine merak konusu oldu.

Ali Sürmeli "Emekli oldum" deyip oyunculuk yapmadığını açıkladı! Assos'ta 13 dönüm arsada mütevazı hayat...

'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Deli Yürek', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli artık ekranda yer almıyor. Gözlerden uzakta yaşayan Sürmeli son olarak bir etkinlik için İstanbul'a geldi.

Uzun süredir ekrandan uzak olan Ali Sürmeli, gazetecilerin, "Sizleri uzun zamandır göremiyoruz, neler yapıyorsunuz?" sorusuna; "Mümkünse bir şey yapmıyorum. Emekli oldum, mümkün olduğunca oyunculuk yapmamaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

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Ali Sürmeli bu kararı aldıktan sonra uzun yıllardır yaşadığı 13 dönüm arsasında kurduğu mütevazı hayatına döndü. Assos’ta yaşayan Ali Sürmeli 41 yıldır doğanın içinde dingin bir yaşantıya sahip.

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"13 SENE ÖNCE BİN DOLAR ÖDEMİŞ"

Bir arsa içinde tek katlı bir ahşap evde yaşayan usta oyuncu daha önce yaptığı açıklamada "Kadırga'da bu sene 41. yılım... 1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler" diyerek şunları söylemişti:

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"O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış... Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı."

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Ali Sürmeli
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