Alişan yıllar sonra sakallarını kesti! İmaj değişikliğini ti'ye aldı

Alişan, 2018 yılında dizi setinde tanıştığı oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliğinden bir oğlu ve kızı dünyaya gelmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve uzun süredir sunucu olarak ekranda olan Alişan imaj değiştirdi.

Yoğun konser maratonunun yanı sıra hafta içi her gün program sunan Alişan, yıllar sonra sakallarını kestirdi.

Yeni imajını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Alişan'ı görenler, tanımakta güçlük çekti. Instagram hikayesinde son halini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine “Resimdeki şarkıcı kimdir?” sorusunu yöneltti.

Ankette “Alişan”, “Mahmut Tuncer”, “Cennet Mahallesi Ferhat” ve “Elvis Büyükburç” seçeneklerine yer veren şarkıcı, takipçilerini güldürdü.