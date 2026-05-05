NOW TV fişini çekti! Kıskanmak'ın final sahnesi çekildi

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Kıskanmak için final kararı verildi.

Kıskanmak dizisinin ekibi son kez bir araya geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım'ın NOW’da ekrana gelen dizisinin final sahnesi de çekildi. Nadim Güç’ün yönettiği Kıskanmak ekibi beraber veda pastası kesti.

TARİH BELLİ OLDU

Kıskanmak dizisi 19 Mayıs'ta ekrana gelecek 33. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

KISKANMAK SON BÖLÜM ÖZETİ:

Mediha demir parmaklıkların ardına girince bugünün ve geçmişinin karanlığıyla yüzleşir.

Cihan, Seniha’nın ona yalan söylediğini öğrenince sarsılır. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak için kontrolsüz bir yol seçer. Umutları tükenen Mediha hayatıyla ilgili seçim yapar. Cihan ise sevdiği kadının sakladığı sırları taşıyamayacağını anlar.