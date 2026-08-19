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Almeda Baylan 29 kilo verdi! Beyaz bikinili pozları eleştirildi

Survivor All Star 2025'in olaylı yarışmacısı Almeda Baylan, yarışmaya diskalifiye olarak veda etmişti. 29 kilo veren ve estetik operasyon geçiren Baylan'ın son pozlarına eleştiriler gecikmedi.

Almeda Baylan 29 kilo verdi! Beyaz bikinili pozları eleştirildi

Survivor 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yarışmadan diskalifiye olmasıyla adından söz ettiren Survivor Almeda değişimiyle de dikkat çekiyor.

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve çeşitli estetikler yaptıran Almeda Baylan, sosyal medyada beyaz bikinisini giyip fiziğini sergiledi.

Almeda Baylan 29 kilo verdi! Beyaz bikinili pozları eleştirildi 1

Ancak Survivor Almeda'nın bu pozları eleştiri oklarının da hedefi oldu. Sosyal medyada "Bu halin ne", "Kariyer yönetimin çok kötü", "Neden böyle pozlar veriyorsun", "Kendine yazık ediyorsun" yorumları geldi.

Almeda Baylan 29 kilo verdi! Beyaz bikinili pozları eleştirildi 2

"KİMSE KİMSENİN HAYATINA KARIŞAMAZ"

Survivor Almeda daha önce bu tarz yorumlara sinirlenerek "Öncelikle saygı duymayı öğrenelim size bir şey denildiğinde müdahale edildiğinde nasıl ki sen kimsin diyebiliyorsunuz ya da karışamazsın bu benim hayatım diyebiliyorsunuz ben de şunu söylüyorum bu benim hayatım ben aynı Almeda değişmedim dış görünüş iç görünüşü değiştiremez. Kimse kimsenin hayatına karışamaz öncelikle bunu öğrenelim bu bencillikten başka bir şey değil bu benim hayatım kendi hayatımı yaşıyorum kimseye göre hayat yaşamıyorum" dedi.

Almeda Baylan 29 kilo verdi! Beyaz bikinili pozları eleştirildi 3

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Almeda Baylan
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