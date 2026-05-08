Almila Ada'nın annesini görenler hayran kaldı! 'Güzellik genetikmiş'

Başarılı oyuncu Almila Ada, Anneler Günü kapsamında düzenlenen özel pasta süsleme atölyesinde annesi Sabite Erdem ile birlikte keyifli anlar yaşadı.

Renkli ve samimi görüntülere sahne olan etkinlikte anne-kız, birlikte pasta süsleyerek eğlenceli dakikalar geçirdi. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, davetlilerin de ilgisini topladı.

YORUM YAĞDI

Gençliği ve zarif görünümüyle dikkat çeken Sabite Erdem'i görenler şaştı kaldı. Almila Ada ve annesine sosyal medyada; 'güzellik genetikmiş', 'güzelliğin nereden geldiği belli' gibi yorumlar yapıldı.

ALMİLA ADA KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Almila Ada Bayazıtoğlu, 4 Ağustos 1994 doğumlu ve İstanbullu. Ada, eğitimine klasik bale alanında başladı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bale eğitimi alan Ada, bu alandaki kariyerini Londra’da sürdürdü ve sahne sanatları üzerine yüksek lisans yaptı.

Küçük yaşlardan itibaren sahneyle iç içe büyüyen Ada, modellik ve bale sonrası oyunculuğa geçiş yaptı.