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Alp Navruz'dan Oscar'lı yıldızla olay yaratan poz!

Alp Navruz 83. Venedik Film Festivali kapsamındsa gerçekleştirilen 25. Kineo Ödülleri’nde “Best İnternational Actor” ödülünün sahibi oldu. 36 yaşındaki oyuncunun sosyal medyaya yansıyan kareleri büyük ilgi görürken Oscar’lı Faye Dunaway ile objektiflere verdiği poz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Alp Navruz'dan Oscar'lı yıldızla olay yaratan poz!
Sariye Nur Dönmez

Bir süredir ekranlardan uzak olan 36 yaşındaki oyuncu Alp Navruz Venedik‘ten aldığı ödülle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu 83. Venedik Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen 25. Kineo Ödülleri’nde “Best İnternational Actor” seçildi. Navruz’un gecede dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Faye Dunaway ile verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Alp Navruz dan Oscar lı yıldızla olay yaratan poz! 1

VEDENİK’TE EN İYİ ULUSLARARASI ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

Alp Navruz dan Oscar lı yıldızla olay yaratan poz! 2

Adeta Uluslararası sinema dünyasından ünlü akınının yaşandığı törende ödül alan yakışıklı oyuncu Alp Navruz oyunculuk kariyerinde çok konuşulacak bir başarıya daha imza attı.

Türkiye’de de daha önce 45. ve 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde aday listesinde yer alan Navruz televizyon ekranlarında son olarak “Piyasa” adlı dizide hayat verdiği Kenan Akın karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

FAYE DUNAWAY İLE ALP NAVRUZ’UN POZU ORTALIĞI SALLADI

Geniş hayran kitlesine ulaşmasını önünü ise “ Fazilet Hanım ve Kızları”; “Elimi Bırakma”, “Ada Masalı” gibi projelerde sergilediği oyunculuk performansıyla açtı.

Alp Navruz dan Oscar lı yıldızla olay yaratan poz! 3

Ödül gecesinin sosyal medyada en çok konuşulan karelerinden biri de dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Faye Dunaway ile Alp Navruz’un birlikte objektife gülümsediği kare oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz
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