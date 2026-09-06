Alp Navruz'dan Oscar'lı yıldızla olay yaratan poz!

Bir süredir ekranlardan uzak olan 36 yaşındaki oyuncu Alp Navruz Venedik‘ten aldığı ödülle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu 83. Venedik Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen 25. Kineo Ödülleri’nde “Best İnternational Actor” seçildi. Navruz’un gecede dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Faye Dunaway ile verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

VEDENİK’TE EN İYİ ULUSLARARASI ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

Adeta Uluslararası sinema dünyasından ünlü akınının yaşandığı törende ödül alan yakışıklı oyuncu Alp Navruz oyunculuk kariyerinde çok konuşulacak bir başarıya daha imza attı.

Türkiye’de de daha önce 45. ve 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde aday listesinde yer alan Navruz televizyon ekranlarında son olarak “Piyasa” adlı dizide hayat verdiği Kenan Akın karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

FAYE DUNAWAY İLE ALP NAVRUZ’UN POZU ORTALIĞI SALLADI

Geniş hayran kitlesine ulaşmasını önünü ise “ Fazilet Hanım ve Kızları”; “Elimi Bırakma”, “Ada Masalı” gibi projelerde sergilediği oyunculuk performansıyla açtı.

Ödül gecesinin sosyal medyada en çok konuşulan karelerinden biri de dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Faye Dunaway ile Alp Navruz’un birlikte objektife gülümsediği kare oldu.