Alperen Duymaz yaz dizisi Doğa'nın Kanunu'nun başrolü oldu

Son olarak 'Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...' dizisinde yer alan başarılı oyuncu Alperen Duymaz yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdi. Son anda Cennetin Çocukları ile anlaşmasını geri çeken Duymaz yaz dizisi için el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı Doğa’nın Kanunu dizisinin hazırlıkları sürürken başrol erkek oyuncusu da belli oldu.

ÖZGÜR RUHLU, DOĞA AŞIĞI YAMAN

Başarılı oyuncu Alperen Duymaz, “Doğa’nın Kanunu” dizisiyle el sıkıştı. Duymaz dizide özgür ruhlu, doğa aşığı Yaman’a hayat verecek.

Beş yıl önce gittiği bir iş görüşmesinde patronun kızı Doğa’nın yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yaman, 5 yıl sonra daha yaşadığı yer olan Urla’da daha büyük bir şok yaşar.