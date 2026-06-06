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Samimi görüntüler onları ele verdi! Taşacak Bu Deniz yıldızları Ali Öner ile Zeynep Atılgan aşkı doğruladı

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sezon finali yemeğindeki samimi görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi. İkilinin aşk iddiaları gündeme gelirken Öner aşkını kabul etti.

Samimi görüntüler onları ele verdi! Taşacak Bu Deniz yıldızları Ali Öner ile Zeynep Atılgan aşkı doğruladı
Öznur Yaslı İkier

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın dizinin sezon finali yemeğinde birlikte eğlendiği anlar sosyal medyada büyük ses getirmişti.

İkilinin gece boyunca birlikte dans etmesi 'aşk' iddialarını güçlendirirken yaşanan bu gecenin ardından Ali Öner’in olaylı şekilde ayrıldığı eski nişanlısı Livanur Aydın’dan açıklama gelmişti.

Samimi görüntüler onları ele verdi! Taşacak Bu Deniz yıldızları Ali Öner ile Zeynep Atılgan aşkı doğruladı 1

Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirken, ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etmişti. Aydın, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Yaşananlarla ilgili bir şey söylemeye ihtiyaç yok, her şey zaten görünür ve anlaşılır durumda" demişti.

Samimi görüntüler onları ele verdi! Taşacak Bu Deniz yıldızları Ali Öner ile Zeynep Atılgan aşkı doğruladı 2

Birkaç gündür sessizliğini koruyan Ali Öner, Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu kabul etti. Öner, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söyledi.

AŞKINI KABUL ETTİ

Ali Öner, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Son birkaç gündür yazılanları okuyorum. İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor. Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.

Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık.

Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık. Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin. Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla.

Samimi görüntüler onları ele verdi! Taşacak Bu Deniz yıldızları Ali Öner ile Zeynep Atılgan aşkı doğruladı 3

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Taşacak Bu Deniz Zeynep Atılgan
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