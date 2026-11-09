Cemal Can'dan tuvalet itirafı: "Alafranga tuvaleti alaturka olarak kullanıyorum"

Survivor 2020 şampiyonu fenomen Cemal Can Canseven Sarp Bozkurt’la Acı Sohbet’in konuğu oldu. Survivor'a dair açıklamalarda da bulunan fenomen isim tuvalet itirafıyla gündem oldu.

Sunucuya "Tiksinir misin?" diyen Cemal Can ardından ise değişen oturuşuna dair açıklamalarda bulundu.

"BAŞKASININ EVİNE GİDİNCE..."

Survivor şampiyonu açıklamasında "Survivor'dan sonra çok güzel bir şey keşfettim. Tuvalete normal bir şekilde oturmuyorum, normal olsa da üstüne çıkarak oturuyorum. Alafranga tuvaleti alaturka olarak kullanıyorum. Dünyanın en güzel şeyiymiş" dedi.



Cemal Can bu durumu bir gün aile meclisinde söylediğini anlatarak annesinin tepkisini de anlattı. Cemal Can "Annem bunu duyunca ne, sen şeyi kıracaksın filan endişelendiler. Kendime bir oturak aldım, tahta oturak aldım. Dışarıda yapacaksam tünüyorum" dedi.