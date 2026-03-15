Amanda Holden "Yatakta harikayım" deyip itiraf etti

İngiliz televizyon yıldızı Amanda Holden, yakın arkadaşı komedyen Alan Carr ile yaptığı samimi sohbet sırasında verdiği cevapla izleyenleri kahkahaya boğdu. İkilinin birlikte sunduğu Amanda & Alan’s Italian Job programından eski bir görüntü yeniden gündem oldu.

Programda İtalya’daki evlerini yenilerken kısa bir mola verip yatakları deneyen ikiliden Alan Carr, Holden’a “Yatakta nasılsın?” diye sordu. Holden ise esprili bir şekilde “Görünüşe göre harikayım” yanıtını verdi. Komedyen Carr kahkahalara boğulurken, Holden da gülümseyerek “Tabii ki öyle söyleyeceğim” diyerek şakayı sürdürdü.

Sohbet sırasında Holden, uyurken hiç hareket etmediğini ve genellikle sırt üstü, elleri göğsünde olacak şekilde uyuduğunu söyledi.

Ünlü yıldızın bu sözleri sosyal medyada da gündem olurken, birçok izleyici ikilinin enerjisini öven yorumlar yaptı ve programın yeni sezonunun gelmesini istedi.



Öte yandan Britain’s Got Talent jüri üyesi Holden, kısa süre önce yaptığı başka bir açıklamayla da dikkat çekmişti. Ünlü isim, zaman zaman eşi Chris Hughes yerine köpekleri Minnie ve Rudy ile uyumayı tercih ettiğini söyleyerek espri yapmıştı.