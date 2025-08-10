Amerika'da yasak olunca Meksikaya uçtu! Kim Kardashian ameliyat anını paylaştı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian yine adından söz ettirmeyi başardı. Kim, ABD’de uygulanmayan özel bir tedavi için kız kardeşi Khloé Kardashian ile birlikte Meksika’ya gitti.

44 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hem ameliyat öncesini hem de ameliyat anını paylaşarak dikkat çekti.

Kim’in tercih ettiği yöntem, Muse kök hücre tedavisi olarak biliniyor. Eterna Health tarafından uygulanan bu yöntem, “hasar görmüş hücrelerin tamamen işlevsel dokularla değiştirilmesi” yoluyla eklem ve kas bölgelerinde “tam hücresel yenilenme” sağlamayı hedefliyor.

Kardashian, iki yıl önce ağırlık kaldırırken omzunu sakatladığını ve şiddetli ağrılar yaşadığını anlattı. ABD’de çözüm bulamayan yıldız, Dr. Adeel Khan ile tanışarak Muse hücre tedavisi sayesinde omzunun tamamen iyileştiğini söyledi. Bu başarılı sonuçtan sonra, yıllardır çektiği kronik sırt ağrısı için yeniden Meksika’ya giderek aynı tedaviyi yaptırdı.

ABD’de bazı kök hücre tedavilerinin yasal olduğunu ancak Muse hücre tedavisinin henüz onaylanmadığını belirten Kim, “Bu fırsata sahip olduğum için şükrediyorum. Umarım bilim geliştikçe daha fazla insan bu tedaviden faydalanabilir” sözleriyle mesajını tamamladı.