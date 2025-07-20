Andy Byron Coldplay konserinde eşini aldatırken yakalanmıştı! Boşanma davasında milyon dolarlar ödeyebilir

ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde yaşanan skandal sosyal medyada gündem oldu. Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti görüntüleyince Chris Martin "Şu ikisine bir bakın" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Andy Byron'un kolunu Kristin Cabot’un etrafına sardığı, Martin'in anonsu sonrası çiftin kameralara yansıyınca paniğe kapıldığı; erkeğin hızla yere eğilip kamera açısından çıkarken, kadının ise arkasını döndüğü görülüyor.

Bunun üzerine Chris Martin, "Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar" dedi. Yasak aşk iddiası doğru çıktı.

New York merkezli teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron, 16 Temmuz'daki Coldplay konserinde bir çalışanına sarılırken görülmesinin ardından görevinden istifa etti. Ancak şimdi gözler aldatılan eşte...

Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron, sosyal medya platformu Facebook'taki hesabında evlilik soyadı “Byron”u kaldırdı. Çok sayıda insanın bu hareketine destek vermesinin ardından Megan, Facebook ve Instagram hesaplarını sildi.



Daily Mail'de yer alan habere göre, ikilinin yakalanmasının ardından boşanma davası açılması durumunda, Byron'a 80 milyon dolarlık bir servete mâl olabileceği tahmin ediliyor.