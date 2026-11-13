Daha 17 25. bölüm 2. fragman izle! 'Beklediğimiz bölüm geldi'

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizi pazar akşamları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizinin yeni bölümüne Leyla'nın geçmişine dair sarsıcı gerçekleri hatırlaması ve bunları anlatması damga vuracak. Leyla, Şebnem ve Hakan'dan hesap soracak.

YORUM YAĞDI

Büyük sırrın ortaya çıkması heyecanla beklenirken dizinin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada yorum yağdı. Dizi takipçileri; 'Leyla’nın her şeyi öğrenmesi iyi oldu', 'Oh be sonunda', 'Beklediğimiz bölüm geldi', 'Sonunda Leylada artık biliyor' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 25. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

"Teoman benim öz kardeşim değil!" #Daha17 özetsiz yeni bölümüyle pazar 20.00’de sadece #KanalD’de! @kanald @pastelfilm https://t.co/6mKQDWBUW2 — Daha 17 (@daha17dizi) November 12, 2026

DAHA 17 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hapishanede kendini kavganın ortasında bulan Aras, bu kavgadan sağlam bir şekilde çıkacak mı?

Öte yandan hafızası yerine gelmeye başlayan Leyla, geçmişine dair sarsıcı gerçekleri hatırlıyor. Kardeşinin ölümünü hatırlamasıyla birlikte Teoman'ın gerçekten kardeşi olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Şebnem ve Hakan'dan hesap soruyor!

Leyla ise artık geçmişinden emindir ve ailesinden bir cevap bekler ama beklediği cevabı ona Aras verecektir.

Şebnem ise yıllardır saklanan gerçeklerin ortaya çıkmasından ve Teoman'ın her şeyi öğrenmesinden korkuyor. Leyla gerçeğe ne kadar yaklaşacak? Teoman'a her şeyi anlatacak mı?