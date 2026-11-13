Tahliyesinin ardından ortaya çıktı! Tolga Akış'ın eşi Gizem Kaya'dan ilk paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "müstehcenlik" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 2,5 aydır tutuklu bulunan Akış, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Davanın sonraki duruşması 18 Mart 2027'de yapılacak.

Tolga Akış'ın eşi Gizem Kaya, eşinin tahliye edilmesinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

SOSYAL MEDYAYA GERİ DÖNDÜ

Gizem Kaya en son 13 Ağustos'ta paylaşım yapmıştı. Kaya o dönemde yeni anneydi, oğlu Nefes yaklaşık iki aylıktı. Akış'ın tutuklanmasından kısa süre önce yapılan bu paylaşımın ardından Kaya, sosyal medyada paylaşım yapmayı bıraktı.

Kaya, tahliyenin yapıldığı gün olan 12 Kasım'da eşi ve oğluyla poz verdiği kareyi takipçileriyle paylaşarak yeniden sosyal medyaya döndü.