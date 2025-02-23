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Anıl Altan ile boşanacağı konuşuluyor! Pelin Akil 'Yeni ben' diyerek imajını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.02.2025 08:26
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Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evleri ayırdıkları konuşuluyordu. Bu süreçte Pelin Akıl imaj değiştirdi, saçlarını kısacık kestirdi. Pozları ise gündem oldu.

Anıl Altan ile boşanacağı konuşuluyor! Pelin Akil 'Yeni ben' diyerek imajını paylaştı

Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan ve 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alarak mutlu bir aile kurmuştu. Sık sık sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan çift, evliliklerinde mutluluğu paylaştıkları kadar, son dönemde boşanma iddialarıyla da gündeme gelmeye başladı.

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"EVLERİNİ AYIRDILAR" İDDİASI

Son dönemde sosyal medyada, çiftin boşanma kararı aldıkları ve ilişkilerinde büyük bir krizin yaşandığına dair söylentiler hızla yayıldı. Bu iddiaların kaynağı, ünlü gazeteci Mehmet Üstündağ’ın Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalar oldu. Üstündağ, “Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok, aşk bitti” şeklinde konuşarak, çiftin ilişkilerinde büyük bir çıkmaza girdiklerini belirtti. Ancak çift, bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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PELİN AKİL SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Boşanma iddiaları gündemde yerini korurken, Pelin Akil’den dikkat çeken bir hamle geldi. Instagram hesabından "Yeni ben" diyerek yaptığı paylaşımda, saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

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Saçlarını kısacık kestiren Akil'in bu pozları sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
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