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Anne olmak için gün sayıyor... Gizem Karaca dergi çekimi için kamera karşısına geçti

İzmir'de gözlerden uzakta bir yaşam süren ünlü oyuncu Gizem Karaca şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Karnı burnunda pozlarını sık sık paylaşan Gizem Karaca bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Anne olmak için gün sayıyor... Gizem Karaca dergi çekimi için kamera karşısına geçti
Öznur Yaslı İkier

Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, şimdilerde bebek bekliyor.

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Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

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YORUM YAĞDI

Kot pantolon üzerine bir ceket giyen Karaca karını açıp poz verdi. Ünlü ismin bu karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Gizem Karaca'ya sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'hamilelik çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca
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