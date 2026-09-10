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Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Yeni fragman heyecanı artırdı

Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yeni fragmanla birlikte heyecanı artıran yapımda Zeynep, küçük Ege için elinde valiziyle konağın kapısına dayanıyor. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi, 22 Eylül’de NOW ekranlarında başlayacak.

Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Yeni fragman heyecanı artırdı

NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı, yayınlanan yeni fragmanıyla izleyicinin karşısına çıktı. NTC Medya imzalı yapımın merakla beklenen yayın tarihi de belli oldu. Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Anne Yarısı sezonun merakla beklenen dizileri arasında.
Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Yeni fragman heyecanı artırdı 1

ANNE YARISI FRAGMAN

Dizinin yeni tanıtımında, küçük Ege için başlayan mücadele bu kez konağa taşınıyor. Ege’den vazgeçmeye niyeti olmayan Zeynep, elinde valiziyle konağın kapısına dayanarak Ali ve ailesinin karşısına çıkıyor.

Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Yeni fragman heyecanı artırdı 2

Zeynep’in bu beklenmedik hamlesi, Ali ile arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken Ege’nin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de artırıyor. Tanıtımda havalimanında yaşanan gelişmeler ise hikâyenin nasıl ilerleyeceğine dair merakı yükseltiyor.

Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Yeni fragman heyecanı artırdı 3

ANNE YARISI NE ZAMAN?

Anne Yarısı, ilk bölümüyle 22 Eylül Salı saat 20.00’de NOW’da izleyiciyle buluşacak. Salı akşamı dizinin rakipleri A.B.İ, Tuzlu Kahve ve Haysiyet olacak.
Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Yeni fragman heyecanı artırdı 4

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİİLİYOR?

Kapadokya’nın etkileyici atmosferinde geçen dizide aile bağları, saklanan sırlar, velayet mücadelesi ve büyük fedakârlıklar iç içe geçiyor. Yeni fragman, Ege için verilen mücadelenin kolay kolay sona ermeyeceğinin sinyallerini veriyor.

Anne Yarısı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Yeni fragman heyecanı artırdı 5

ANNE YARISI OYUNCULARI

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu başrolleri paylaşıyor. Kadroda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anne Yarısı dizisi
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