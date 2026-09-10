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Serhat Kılıç'ın Teşkilat'tan çıkartıldığı ortaya çıkmıştı! Yerine gelen isim...

Serhat Kılıç'ın vefatının ardından Teşkilat dizisindeki Yadigar karakterinin akıbeti merak ediliyordu. Yapım ekibine yönelik eleştirilerin ardından karar verildi ve Yadigar rolü için Kurtlar Vadisi ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Savaş Özdemir'le anlaşma sağlandı.

Serhat Kılıç'ın Teşkilat'tan çıkartıldığı ortaya çıkmıştı! Yerine gelen isim...

Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç’ın Teşkilat dizisinden çıkartıldığı sevgilisinin verdiği ifade de ortaya çıkmıştı.

Teşkilat yapımcılarına bu konuda eleştiriler yağarken “Teşkilat” dizisindeki “Yadigar” rolüne gelecek yeni oyuncu da belli oldu.

SAVAŞ ÖZDEMİR’LE EL SIKIŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni Yadigar’ı belli oldu. Kulislerden sızan bilgilere göre Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi fenomen dizilerdeki güçlü oyunculuğuyla akıllarda yer eden Savaş Özdemir, “Teşkilat”la el sıkıştı.
Serhat Kılıç ın Teşkilat tan çıkartıldığı ortaya çıkmıştı! Yerine gelen isim... 1

Özdemir’e daha önceki sezonlarda da diziden teklif gittiği gündeme gelmişti.

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teşkilat
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