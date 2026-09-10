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Gırtlak kanseri olup sesini kaybetmişti! Tüdanya'nın son hali ortaya çıktı

Arabesk müziğin unutulmaz sesi Tüdanya'nın gırtlak kanseriyle mücadelesindeki son hali yürek burktu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan sanatçıyı ziyaret eden Murad Salahlı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, Tüdanya'ya binlerce "Şifa diliyoruz" mesajı yağdı.

Gırtlak kanseri olup sesini kaybetmişti! Tüdanya'nın son hali ortaya çıktı

1980’li yıllarda arabesk müziğin en önemli kadın sanatçılarından olan Tüdanya, 1983 tarihli ilk albümünden üç yıl sonra çıkardığı “Seni Sevmeyen Ölsün” parçası ile zirveye çıkmıştı.
Gırtlak kanseri olup sesini kaybetmişti! Tüdanya nın son hali ortaya çıktı 1

Son konserini 2018 yılında veren şarkıcı, 2020’de kalp krizi geçirmişti. Tüdanya’ya daha sonra ise gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

Gırtlak kanseri olup sesini kaybetmişti! Tüdanya nın son hali ortaya çıktı 2

SESİNİ KAYBETMİŞTİ

Sesini kaybeden Tüdanya için bir süre önce Haluk Levent’in yardım kampanyası başlattığı haberleri de gündeme gelmişti. Murat Salahlı, daha sonra Tüdanya’yı ziyaret ederek paylaşım yaptı.

Gırtlak kanseri olup sesini kaybetmişti! Tüdanya nın son hali ortaya çıktı 3

Tüdanya’nın son hali paylaşılırken, “Uzun süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden Tüdanya’nın karşısında bir kez daha ne kadar güçlü bir kadın olduğunu gördüm. Her ne kadar hayat ona zor sınavlar yaşatmış olsa da o, hiçbir zaman umudunu ve üretme isteğini kaybetmedi. Tüdanya, hâlâ şarkı sözleri yazıyor, yeni eserler üretiyor ve müzikle hayata tutunmaya devam ediyor” denildi.

Gırtlak kanseri olup sesini kaybetmişti! Tüdanya nın son hali ortaya çıktı 4

Tüdanya’nın son hali sosyal medyada gündeme gelirken, “Rabbim sağlık şifalar versin” yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tüdanya
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