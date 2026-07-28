"Anne Yarısı" oyuncuları okuma provasında bir araya geldi! Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk başrolde

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, NTC Medya imzalı "Anne Yarısı" dizisinin oyuncuları okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Karakterlerini ilk kez birlikte seslendiren ekip, samimi ve keyifli anlar yaşarken çekimler öncesindeki heyecanlarını da paylaştı.

Okuma provasında bir araya gelen oyuncular sosyal medyada da gündeme geldi. Uzun süre sonra ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk'in partneri Cihangir Ceylan ile uyumuna yorum yağdı.

Sosyal medyada "Bu dizi tutar", "Senaryo ilginç", "İyi ikili" yorumları yapıldı.

ANNE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

ANNE YARISI KONUSU

Çekimlerine çok yakında Kapadokya'da başlanacak olan "Anne Yarısı", sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep'in duygu yüklü hikâyesini ekrana taşıyacak.

Geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakârlıklarla örülen dizi, izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

