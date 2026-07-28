Elçin Sangu AHBAP soruşturmasında ifade verdi! Adliyeden ilk görüntü...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler ifadeye çağrıldı.

Sabah saatlerinde Gülben Ergen ve Uğur Dündar ifade vermek için adliyeye geldi. Oyuncu Elçin Sangu ise öğle saatlerinde ifade vermek için adliyeyedeydi. Güvenlik noktasından geçen Sangu daha sonra savcılık katına çıktı.

Sangu gazetecilerin soruları üzerine "Söyleyeceklerimi içeride savcı beye söyleyeceğim" yanıtını verdi.

TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Gülben Ergen ise tanık sıfatıyla ifade verdi. Ergen; "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım " dedi. Ergen'in avukatı ise, "Konu malumunuz; üzücü bir durum. Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Kendisi de derneğe bağış yapmak suretiyle mağduriyet yaşamış binlerce vatandaşımızdan biri. Yürütülen soruşturmaya destek olmak mahiyetinde birtakım sorulara cevap verdi. Görevimizi yerine getirdik" ifadelerini kullandı.