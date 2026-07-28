Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı! 'Mağdur hissediyorum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında birçok ünlü isim ifadeye çağrıldı. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu.

'İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR'

Sabah saatlerinde adliyeye gelen şarkıcı Gülben Ergen ise 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Ergen girişte gazetecilere "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım " dedi.

Ergen'in avukatı ise, "Konu malumunuz; üzücü bir durum. Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Kendisi de derneğe bağış yapmak suretiyle mağduriyet yaşamış binlerce vatandaşımızdan biri. Yürütülen soruşturmaya destek olmak mahiyetinde birtakım sorulara cevap verdi. Görevimizi yerine getirdik" dedi.

GÜLBEN ERGEN’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI:

“Ahbap Derneği ve Haluk LEVENT’in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim. Haluk LEVENT ile tanışıklığım ve samimiyetim bulunmaması sebebiyle toplanan yardımları amacı dışında kullanacağı ya da kullanabileceği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değildim.

Bu hususlar hakkında bilgi sahibi olsaydım bunun sorumluları hakkında gerekli başvuruları ve uyarıları yapardım. Kendim Ahbap Derneğine gönderdiğim meblağlar sebebiyle Ahbap Derneğine kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Bu hususta herhangi bir araştırmam da olmadı.

''MAĞDUR HİSSEDİYORUM''

Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında ben devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadım. Kendi yöneticiliğini ve kuruculuğunu yaptığım derneğin de devlet kurumları ile ilişkisi bellidir. Ben deprem sürecinde AFAD koordinesinde yardım faaliyetinde bulundum. Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikâyet hakkımı da saklı tutmak istiyorum.”