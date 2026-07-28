MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı! 'Mağdur hissediyorum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gülben Ergen 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Ergen'in ifadesi ortaya çıktı.

Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı! 'Mağdur hissediyorum'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında birçok ünlü isim ifadeye çağrıldı. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu.

'İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR'
Sabah saatlerinde adliyeye gelen şarkıcı Gülben Ergen ise 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Ergen girişte gazetecilere "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım " dedi.

Ergen'in avukatı ise, "Konu malumunuz; üzücü bir durum. Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Kendisi de derneğe bağış yapmak suretiyle mağduriyet yaşamış binlerce vatandaşımızdan biri. Yürütülen soruşturmaya destek olmak mahiyetinde birtakım sorulara cevap verdi. Görevimizi yerine getirdik" dedi.

Gülben Ergen in ifadesi ortaya çıktı! Mağdur hissediyorum 1

GÜLBEN ERGEN’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI:

“Ahbap Derneği ve Haluk LEVENT’in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim. Haluk LEVENT ile tanışıklığım ve samimiyetim bulunmaması sebebiyle toplanan yardımları amacı dışında kullanacağı ya da kullanabileceği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değildim.

Bu hususlar hakkında bilgi sahibi olsaydım bunun sorumluları hakkında gerekli başvuruları ve uyarıları yapardım. Kendim Ahbap Derneğine gönderdiğim meblağlar sebebiyle Ahbap Derneğine kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Bu hususta herhangi bir araştırmam da olmadı.

Gülben Ergen in ifadesi ortaya çıktı! Mağdur hissediyorum 2

''MAĞDUR HİSSEDİYORUM''
Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında ben devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadım. Kendi yöneticiliğini ve kuruculuğunu yaptığım derneğin de devlet kurumları ile ilişkisi bellidir. Ben deprem sürecinde AFAD koordinesinde yardım faaliyetinde bulundum. Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikâyet hakkımı da saklı tutmak istiyorum.”

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adliyedeki görüntüleri gündem oldu! ''Her şeyi köpürtün anasını satayım'' Adliyedeki görüntüleri gündem oldu! ''Her şeyi köpürtün anasını satayım''
Yeni bölümün ardından TT oldu! ''Teşekkürler senarist'' Yeni bölümün ardından TT oldu! ''Teşekkürler senarist''

Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen ahbap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Melek Mosso'nun dansına ünlü isimden sert eleştiri

Melek Mosso'nun dansına ünlü isimden sert eleştiri

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.